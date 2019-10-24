На серой ветке московского метро останавливали движение из-за пассажира на пути

Утром 24 октября на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метро из-за пассажира на пути останавливали движение поездов от станции "Савеловская" до "Алтуфьево".

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что на станции "Отрадное" поезд наполовину "торчал" из тоннеля.

В 11:13 в "Твиттере" столичной подземки появилось сообщение, что движение восстановлено и вводится в график.