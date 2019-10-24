Рентгеновские снимки будет расшифровывать искусственный интеллект

В России научились расшифровывать рентгеновские снимки с помощью искусственного интеллекта. Новая программа анализирует итоги исследования и определяет, чем болен человек. С помощью нее уже диагностируют рак легких, молочной железы, туберкулез, болезни глаз и крови. Вскоре очередь дойдет и до результатов КТ и МРТ, пишет News.ru.

Искусственный интеллект создан российскими специалистами. Данный софт в автоматическом режиме распознает патологии на медицинском снимке без участия врача.

По словам генерального директора компании-разработчика Анны Мещеряковой, для создания программы потребовалось обработать большой объем снимков, проработать алгоритмы вместе с врачами.

Основной целью программы является первичная фильтрация снимков, которая поделит все результаты на три группы: здоровые люди, люди с неострой фазой болезни и тяжелые больные. С помощью программы медики получат возможность разработать план дальнейшей работы с пациентом. Например, направить пациента в другую больницу или назначить дополнительное обследование.

Однако у искусственного интеллекта нет юридического права делать врачебное заключение. Его будет выдавать рентгенолог и заверять подписью. Новая система лишь ускорит и упростит процесс постановки диагноза.