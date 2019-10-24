Шарапова включена в Топ-25 богатейших женщин России

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла 25 место в рейтинге самых богатых женщин России по версии онлайн-издания Forbes. Финансовое состояние спортсменки было оценено в 180 миллионов долларов.

За последние три года для 32-летней уроженки Нягани это второе включение в рейтинг богатейших женщин страны. Ранее она в 2017 году обосновалась на 17-м месте. Тогда ее состояние оценивалось в 160 миллионов долларов.

Напомним, что накануне Шарапова призналась, что она стала намного ближе к завершению профессиональной теннисной карьеры.

Отметим, что в предыдущий раз она выходила на корт в августе 2019 года, когда сыграла на US Open. Тогда она в первом круге проиграла Серене Уильямс, а вскоре вылетела из Топ-100 рейтинга WTA.