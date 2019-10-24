В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

В Бангладеш суд приговорил к смертной казни 16 человек, признанных виновными в убийстве 19-летней студентки, сожженной заживо в апреле текущего года. Известно, что девушка подавала жалобу на сексуальные домогательства со стороны главы одной из религиозных школ, передает ТАСС.

6 апреля студентку Нусрат Джахан Рафи облили керосином и подожгли после того, как она отказалась отозвать жалобу.

По данным местных СМИ, Нусрат подожгли на крыше школы "Сонагази Исламия Мадраса", где она училась, люди, верные директору, которого она обвиняла в сексуальных домогательствах. Через четыре дня девушка скончалась от ожогов в больнице. Полицией были арестованы 16 человек, 12 из них сознались в причастности к убийству.