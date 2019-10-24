Сборная России улучшила позиции в мировом рейтинге ФИФА

Мужская сборная России по футболу улучшила свой рейтинг на пять позиций в Международной федерации футбола. Теперь наша национальная команда занимает 37-ю строчку. В активе России теперь 1474 очка. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА, который опубликовал обновленную версию рейтинга.

На улучшение позиций сборной России в мировом рейтинге повлияли ее результаты. В октябре подопечные Станислава Черчесова одержали две крупные победы в отборочном раунде чемпионата Европы-2020 над командами Шотландии (4:0) и Кипра (5:0).

Благодаря этому российские футболисты обеспечили себе путевку в финальную часть Евро-2020.

Лидером рейтинга по-прежнему остается соперник России по группе "I" – сборная Бельгии, набравшая 1755 очка. Следом за ней идет Франция (1726), Бразилия (1715), Англия (1651), а замыкает пятерку сильнейших команд мира Уругвай (1642), сместивший Португалию (1632).