Песков: все иностранные военные должны уйти из Сирии

Сирию должны покинуть все иностранные военные, находящиеся там незаконно, уверены в Кремле.

"Конечной целью является полный вывод любых иностранных вооруженных сил с территории Сирийской Арабской Республики. Эта цель является приоритетной в конечном итоге после полного политического урегулирования", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя намерение президента США Дональда Трампа оставить в Сирии небольшой контингент войск для контроля над некоторыми нефтяными месторождениями, Песков подчеркнул, что американские военные находятся там нелегитимно.

"Только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии по просьбе сирийского руководства", — напомнил представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал заявление анонимного представителя администрации США, призвавшего Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией.

"Это не сделки. Это меморандум о взаимном понимании, который был заключен между президентами двух стран", — подчеркнул он.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. С 23 октября в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии, патрулирует российская военная полиция и сирийские военные.