В Рыбинске автокран без водителя насмерть задавил человека

В Рыбинске, на территории завода Гидромеханизации, автокран начал самопроизвольное движение и задавил 64-летнего мужчину.

Как сообщили в ГИБДД по Ярославской области местному изданию 76.ru, трагедия произошла, когда под колесами крана находился чинивший его мастер.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось – от полученных травм мужчина скончался.