Виновник ДТП с 8-ю пострадавшими на Обводном канале задержан

В Петербурге задержали виновника ДТП на Обводном канале, в котором пострадали 8 человек. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водитель легковой машины решил проскочить перекресток на красный свет светофора, но врезался в автомобиль, который начал движение на "зеленый". После столкновения оба автомобиля, один из которых перевернулся на крышу, полетели в людей на пешеходном переходе.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", в результате ДТП пострадали восемь человек, включая женщину-водителя, проезжающую на "зеленый". Она и один пешеход получили серьезные травмы, и остаются в больнице.

Правоохранители выяснили, что предполагаемым виновником ДТП является 33-летний гражданин Киргизии. Выяснилось, он находится в федеральном розыске по делу о взятке. В Северной столице состоял на миграционном учете, занимался перегонами машин. В настоящее время он задержан, чуть позже ему изберут меру пресечения.