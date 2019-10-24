Винтовка подкачала: в Кузбассе медведь задрал охотника

В Кемеровской области медведь растерзал 64-летнего охотника, а затем загнал на дерево его сына, который пришел на помощь отцу. Последствия неудачного похода в лес сняли на видео.

Трагедия произошла во второй половине дня 22 октября близ деревни Кокуй в Топкинском районе. Мужчина отправился в лес с мелкокалиберной винтовкой, которая не предназначена для охоты на крупную дичь. Как назло, ему повстречался бурый медведь.

"В его винтовке был магазинчик на 10 патронов. Когда его нашли, там осталось только четыре патрона. Можно смело сказать, что он стрелял по медведю шесть раз", — сообщил ГТРК "Кузбасс" первый заместитель начальника департамента по охране животного мира региона Александр Калентьев.

На поиски пропавшего мужчины отправился его сын с приятелем. Они тоже наткнулись на косолапого, дважды выстрелили по нему и быстро забрались на дерево, где просидели до трех часов ночи. С высоты они не могли разобрать двигается ли медведь, а потому позвонили знакомому егерю и попросили приехать за ними на тракторе.

Когда они спустились на землю, хищник был мертв. Неподалеку сын обнаружил тело отца, рядом валялась винтовка.

В департаменте по охране животного мира отметили, что ни у погибшего мужчины, ни у его сына не было разрешения на охоту, так что за убийство косолапого выжившему грозит штраф до 500 тысяч рублей.