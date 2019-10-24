Рамос оштрафован на один миллион евро за нежелание платить налоги

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос получил штраф в размере одного миллиона евро в качестве наказания за уклонение от уплаты налогов. Испанские налоговики подозревают футболиста в сокрытии доходов, полученных от продажи имиджевых прав.

Сам Рамос выплатил уже 500 тысяч евро, но выплачивать полную сумму штрафа не намерен. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на El Mundo, игрок "Реала" не признает своей вины и собирается подать апелляцию с надеждой на отмену санкции в его адрес и возврат уже заплаченной суммы.

Ранее Рамос сталкивался с финансовыми проблемами из-за крупного кредита в размере 35 миллионов евро, который он взял для личного бизнеса. Сообщалось, что защитник был готов даже покинуть "Реал".