Младенец за рулем: на Ленинском проспекте заметили машину с двумя детьми

Младенец за рулем: в Сети появилось новое видео с подписью "я же мать", которое стало поводом для бурной дискуссии. На кадрах с Ленинского проспекта водитель "Ситроена" едет с маленьким ребенком на руках. Второй находится на соседнем пассажирском сиденье без детского кресла.

Мнения разделились. Одни ищут оправдания риску — якобы мать таким образом пыталась успокоить малышей. Другие такую безрассудность резко осуждают. Свою оценку ситуации теперь даст и полиция — там видео уже изучают.