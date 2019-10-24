"Наполи" готов подписать Ибрагимовича

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович близок к возвращению в чемпионат Италии. В услугах звездного шведа заинтересованы руководители "Наполи", которые на данный момент уже ведут переговоры с ним.

Боссы неаполитанцев готовы предложить Ибрагимовичу контракт до завершения текущего сезона с оплатой в полтора миллиона евро, сообщает La Gazzetta dello Sport. Кроме того, они готовы включить в соглашение пункт об автоматическом его продлении на один год. По нему Златан может обогатиться еще на три миллиона.

Однако самого Ибру такой вариант не устраивает. Швед хочет получить контракт до лета 2021 года и заработать по нему пять миллионов евро. Напомним, что по окончании сезона в MLS у него истекает контракт с "Гэлакси", после чего он обретет статус свободного агента.