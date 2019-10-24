Историей дома без крыши на Фрунзенской набережной займется Следственный комитет

Крышей дома на Фрунзенской набережной займется Следственный комитет. Накануне "Вести" рассказали, что собственники квартир уже несколько лет протестуют против возведения на здании мансарды. Предприимчивые соседи хотят надстроить еще несколько этажей и для этого разобрали кровлю.

Пока идут судебные тяжбы, стены памятника архитектуры 50-х годов разрушает сырость. В квартирах после каждого дождя — потоп. Есть два решения суда, по которым привести кровлю в порядок обязаны управляющая компания и те, кто разобрал крышу. Однако ничего не происходит. Почему? Теперь это будет выяснять Следственный комитет.