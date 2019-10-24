Грузия экстрадировала в Россию хакера

Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости. Россиянин Сумбаев, фигурирующий в деле об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной, попросил у грузинских властей предоставить ему убежище после того как был задержан в Тбилиси.

Минюст Грузии в середине октября проинформировал о намерении выдать Сумбаева российской стороне. В четверг правоохранители доставили хакера на грузино-российскую границу у таможенно-пропускного пункта "Ларс" для его дальнейшей экстрадиции в РФ.

Как сообщалось, подполковник юстиции Шишкина была убита в октябре 2018 года. Она занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по Центральному федеральному округу.

В СМИ сообщалось, что организатором убийства следствие считает российского IT-специалиста Сумбаева.