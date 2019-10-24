Семен Фурман из-за гормональных уколов с десяти лет выглядел на 60

Роли Семена Фурмана зачастую эпизодические, но очень яркие. Хотя сам актер в "Судьбе человека" признается: он не удовлетворен амплуа "старого жирного небритого еврея".

Мечтающий о ролях Отелло или Гамлета, он разочарован, что сыграть кого-то другого ему не предлагают.

"Потому что для меня это не работа. Играть толстого жирного старого еврея не надо, потому что я им являюсь", — с иронией поясняет актер.

Он рассказывает о том, что еще в четвертом классе мама сделала ему гормональные уколы, и в результате он тогда стал выглядеть на 60 лет.

Семен вспоминает, как однажды они с классом отправились на экскурсию, и Фурман с одноклассником не успели зайти в трамвай. Тогда пассажиры закричали водителю: "Остановитесь! Мужчина с ребенком не сели!"

Несоответствие внешности и возраста давалось ему очень тяжело. "Я мучился, комплексовал. Как остался жив и как не попал в сумасшедший дом, я не знаю", – признается Фурман.

Когда он захотел стать актером, все близкие его отговаривали – не верили в то, что в этой профессии Семен сможет себя реализовать.

Однако юноша был настойчив, и в результате добился своего: закончил отделение театральной режиссуры Ленинградского института культуры, затем попал в ТЮЗ в Ашхабаде, а вскоре благодаря своей настойчивости был замечен известными режиссерам и стал сниматься в кино.

Свою жену он встретил на Ленфильме, где тогда работал помощником режиссера, а Ольга – помощником гримера. Семен шутит: он до сих пор не уверен, что Ольга – "та самая" женщина, но вместе они уже 40 лет.

В чем секрет их семейного счастья? Зачем мама сделала Семену те злополучные гормональные уколы? Как он пробивался в кинематограф и попал на работу в Ленконцерт?

Гость "Судьбы человека с Борисом Корчевниковым" — актер Семен Фурман.