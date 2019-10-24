Макгрегор: первую бутылку моего виски в России подарил Путину

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве признался, что первым обладателем его фирменного виски в России стал президент страны Владимир Путин. Ирландец сделал подарок главе государства в 2018 году во время чемпионата мира по футболу.

"Мне нравится, что я тут, ведь я всегда чувствую любовь и это невероятно. Это мой второй визит в Москву, — сказал Макгрегор, слова которого приводит Спорт24.Ru. – В первый раз я был тут по приглашению Владимира Путина на чемпионате мира".

"Первая моя бутылка в России была подарена как раз ему. Попробовал ли он? Нет. Я был вынужден дать бутылку его службе безопасности, что те проверили, нет ли в виски яда. Не знаю, попробовал ли он, но уверен, что ему бы понравилось".

Напомним, что накануне Макгрегор вступил в словесную перепалку с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Это произошло в социальной сети Twitter, где оба бойца обменялись колкостями в адрес друг друга.

Позже представитель Хабиба признался, что действующий чемпион UFC не планирует устраивать провокаций в отношении ирландца.