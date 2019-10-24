В Архангельске недавно освободившийся рецидивист убил мать шестерых детей

В Архангельске жестоко убита 33-летняя многодетная мать, работавшая продавщицей круглосуточного магазина.

Как сообщает региональное управление СК РФ, ее тело с колотыми ранами в области шеи было обнаружено в магазине ночью 22 октября.

Из торгового павильона были похищены продукты, алкоголь и деньги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким тяжким статьям.

В результате оперативных действий следователей и полиции при активном содействии местных жителей был задержан 25-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим.

Из мест лишения свободы он освободился менее года назад, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес продавщице колющим предметом не менее двух ударов в шею, после чего похитил из магазина продукты, алкоголь и выручку и скрылся с места преступления.

Без матери остались шесть детей, в том числе младенческого возраста. Пока они находятся под присмотром сожителя убитой женщины. Решается вопрос с их опекой.