Под Тулой обнаружен мертвый подросток около здания школы

Следователи СКР выясняют обстоятельства гибели 12-летнего ребенка, тело которого было обнаружено в Туле, передает "Интерфакс".

Как сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР, проведен осмотр места происшествия, очевидцы опрошены, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью, устанавливаются причины смерти подростка, проводятся следственные мероприятия.

Тело подростка обнаружили накануне около школы № 46 в поселке Ленинский городского округа Тула.

По данным местных СМИ, шестиклассник мог надышаться парами из газового баллончика в компании подростков. Когда ребенку стало плохо, школьники позвали взрослых, но спасти его не удалось.