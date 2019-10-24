Mercedes намерен переподписать контракт с Хэмилтоном

Руководитель команды "Формулы-1" Mercedes Тото Вольф заявил о своем желании подписать новый контракт с ведущим пилотом команды британцем Льюисом Хэмилтоном. Действующее соглашение между сторонами действует до завершения сезона 2020.

"Пока мы предоставляем Льюису машину, на которой он может побеждать, у него нет причин рассматривать предложения от других команд, — сказал Вольф, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на GrandPX.news. – Мы сказали ему, что хотим закончить сезон на высокой ноте, передохнуть, а позже обсудить 2021 год".

Напомним, что по итогам 17-ти этапов Хэмилтон имеет в своем активе 338 очков и занимает первую строчку в личном зачете "Формулы-1". Он на 64 очка опережает своего партнера по команде Валттери Боттаса, идущего вторым. До завершения сезона осталось провести четыре этапа.