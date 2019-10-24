Мосгорсуд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения до нового года

Мосгорсуд решил продлить сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца, срок меры пресечения в виде запрета определенных действий до 28 декабря 2019 года.

Девушки, как и прежде, не должны на ночь покидать квартиры, где они живут, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя (в том числе друг с другом). Также им запрещено пользоваться телефоном (исключение — вызов медиков или полицейских), передает "Интерфакс".

Три молодые девушки обвиняются по статье "Убийство группой лиц по предварительному сговору" (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Однако при этом в материалах указывается, что мотивом преступления стали многолетние издевательства и сексуальное насилие, которые девочки на протяжении многих лет терпели от отца. Следственные действия по делу уже завершены, девушки с адвокатами заканчивают ознакомление с материалами расследования.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло в Москве в июле 2018 года. Его тело с многочисленными ранения было обнаружено в межквартирном холле дома, где он жил с дочерями.

Проведенные в рамках уголовного дела экспертизы подтвердили, что Михаил Хачатурян на протяжении нескольких лет подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию. Мариалы в отношении него были выделены в отдельное производство, однако, согласно установленному порядку, уголовное дело возбуждено не было в связи с его смертью.