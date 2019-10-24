Конор Макгрегор: хочу подраться в Москве, но вернусь в октагон в Лас-Вегасе

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил, что рассматривает возможность провести бой в столице России. Однако его возвращение в октагон состоится в Лас-Вегасе.

"Я хочу драться здесь, В Москве. Люди ждут этого матча, и он произойдет, но я не просто жду этого человека, — приводит слова Макгрегора РИА Новости. – Я заявляю, что 18 января в Лас-Вегасе состоится мой камбэк. Эта дата согласована".

"Мне плевать, кто будет моим соперником, но я буду биться в Вегасе. Не важно, с кем мне предстоит драться в Москве – Хабиб или Тони Фергюсон. Я буду сфокусирован на бое, и не буду употреблять алкоголь".

Напомним, что предыдущим боем Макгрегора в UFC был поединок против Нурмагомедова. Тогда ирландец проиграл после того, как Хабиб применил к нему удушающий прием.