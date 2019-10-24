Следственный комитет России: три рабочих на руднике погибли от недостатка кислорода

Причиной смерти трех работников стало крайне низкое содержание кислорода в шахте рудника "Таймырский". Об этом заявила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России. Лабораторный анализ показал, что концентрация углекислого газа и метана были в пределах допустимого. Но кислорода было только от 1,67% до 2,78%. При этом нормальная доля кислорода для рабочей зоны составляет не менее 20%.

Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году, напоминает "Интерфакс". добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд ведет "Норникель". Рудник обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% — по меди и 15% — по металлам платиновой группы.

22 октября 2019 года на глубине 1345 метров в руднике "Таймырский" были найдены тела трех рабочих 40, 45 и 49 лет. По предварительным данным, они задохнулись. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса России ("Нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц").

Семьям погибших на руднике рабочих выплатят в размере до двух миллионов рублей, заверил директор заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин.