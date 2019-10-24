Российский капитан, посадивший судно на мель, отделался штрафом

Шведский суд признал капитана сухогруза Baltic Carrier виновным в употреблении алкоголя на борту и халатности при управлении судном. Его приговорили к штрафу в размере 5 тысяч крон, или 465 евро. Впрочем, выплачивать эту сумму мужчине не придется, так как он провел за решеткой 29 дней, чем искупил вину, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, 25 сентября судно Baltic Carrier село на мель в районе шведского порта Хельсинборг. Местные правоохранительные органы утверждали, что сухогруз не реагировал на команды и ушел с маршрута. Береговой охране пришлось высадить на корабль группу своих сотрудников. Они и обнаружили капитана, гражданина России, спящим за штурвалом. Якобы ранее он употреблял алкоголь.

Как пояснили в Генконсульстве РФ в Швеции, капитан находился на посту последние сутки. На следующий день его должны были сменить.