39 мертвых тел: скончавшиеся в прицепе грузовика были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс сообщила, что 39 погибших, которых накануне нашли в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Из них восемь погибших – женщины (в том числе одна молодая девушка, которую ранее приняли за подростка), и 31 мужчина, передает РИА Новости.

Сотрудники посольства Китая в Великобритании уже выехали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что грузовик, зарегистрированный в Болгарии, прибыл в Великобританию 19 октября через Холихэд (что в северном Уэльсе). В этот портовый город, приходят паромы из Ирландии.

По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии, он находится под стражей.

В полиции графства Эссекс также сообщили, что в связи с этим делом проводятся обыски по трем адресам в графстве Арма (Северная Ирландия).

Грузовик с телами погибших вывезли из промзоны, где он был обнаружен, для следственных действий. Эксперты проведут вскрытие тел погибших, чтобы установить причину их смерти, и только потом полиция будет пытаться установить личности погибших.

Сколько потребуется на это времени, сказать трудно, поскольку это сложная процедура, отметили в полиции Эссекса.

Ранее предполагалось, что тела в грузовике могут быть "эхом" конфликта в Сирии.