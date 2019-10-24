Екатерина. Самозванцы

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24 октября 201914:47

Подписчики Вестей во Вконтакте могут выиграть билеты в театр

Рады сообщить, что в группе Вестей.Ru во ВКонтакте вы можете выиграть билеты в театр! В этот раз предлагаем билеты на эксцентричную, музыкальную и неожиданную трактовку "Чайки" А. П. Чехова 29 октября на сцене МТЮЗ. Спектакль Россошанского драматического театра РАМС покажут в рамках фестиваля "Уроки режиссуры".

 

 

Кратко о режиссере постановки: литовская актриса и режиссер Грета Шушчевичуте поставила спектакль, заново открывающий не только отношения знакомых героев пьесы, но и жанр. Ее "Чайка" смешная, забавная и точно не скучная.

Следите за новыми розыгрышами билетов в группе Вестей.Ru  

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