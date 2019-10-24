Фигурант дела "Нового величия" объявлен в розыск

Объявлен в розыск фигурант дела "Нового величия" Сергей Гаврилов, заочно арестованный в России после побега из-под домашнего ареста, передает РИА Новости.

Если будут получены сведения, что он бежал за границу и если Интерпол сочтет уголовное преследование обоснованным, Гаврилов будет объявлен в международный розыск.

Ранее стало известно, что Гаврилов уехал из России на Украину, где попросил политическое убежище.

В марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества были задержаны десять участников движения "Новое величие", некоторые из них еще не достигли 18-летия.