За парковку у мусорных баков в Подмосковье будут штрафовать

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за парковку у мусорных баков — соответствующий закон приняли власти Московской области после многочисленных жалоб. В некоторых дворах отходы не могут вывезти по несколько дней. Подъезды к контейнерам перекрыты машинами. Сколько теперь придется заплатить за такую стоянку?

Привычная картина для районов в Одинцове: переполненные контейнеры стоят по несколько дней. Мусоровозы просто не могут подъехать из-за неправильно припаркованных машин.

- Звоним диспетчеру, если есть где-то поблизости адрес, мы забираем оттуда и приезжаем еще раз сюда. Если решается, уезжает машина — тогда забираем. Если нет, то оставляем. Фотографируем и оставляем на завтра.

Эту машину припарковали прямо на мусорной площадке на месте, куда ставится пустой контейнер вместо заполненного. Такая проблема, говорят сами жители, здесь постоянно.

- Я думаю, можно эвакуатором, потому что один раз человека накажешь деньгами, хорошими.

- Эвакуатор не заберет. Физически.

- Ну а что с ним делать? Его закрывал бак, его заваливали мусором. Человек не понимает. Здесь еще и вторая машина стояла, когда бака не было. Здесь стоянку сделали из двух машин.

- За эту неделю второй раз, в первую неделю точно так же стояла, завалили мусором, заставили контейнером, оставили записки. Учат людей, но, видимо, не помогает.

Понятно, что найти место для парковки во дворах не так просто. Но одни тратят время и ставят машину подальше от подъезда, а другим лень пройтись пару минут пешком. Спецтехника выбивается из графика, а соседям автохамов остается гниющий мусор.

- Потому что парковок нет здесь.

- Только поэтому?

- Да.

- А это ваша как раз машина, да?

- Да.

На контейнерной площадке в соседнем дворе крупногабаритной грузовой машине не развернуться.

"В данный момент расположена машина, припаркованная по диагонали. И белая, которая находится в непосредственной близости от территории контейнерной площадки. Данные автотранспортные средства препятствуют вывозу мусора", — говорит заместитель начальника территориального отдела номер 28 Госадмтехнадзора Московской области Петр Крайнюков.

Закон о благоустройстве Московской области обязывает водителей парковать свои машины так, чтобы они не препятствовали проезду спецтехники, в том числе мусоровозов. За нарушение предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.

"Полномочиями выявлять нарушения наделены инспекторы Госадмтехнадзора, также имеют возможность привлекать к ответственности физических лиц административные комиссии муниципальных образований. Я думаю, что в перспективе мы привлечем к этой деятельности в том числе водителей мусоровозов, потому что кто, как не они, непосредственно могут фиксировать факт того, что они не могут забрать мусор?" — говорит заместитель начальника Госадмтехнадзора Московской области Сергей Гирко.

Сообщить о нарушении могут и сами жители: нужно сфотографировать припаркованный у контейнеров автомобиль и отправить снимок на портал "Добродел". Тогда на место выедут инспекторы.