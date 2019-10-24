МВД рассекретило единственного в России полицейского - корги

В газете МВД "Щит и Меч" рассказали о единственном в России корги – полицейском. Служит он в транспортной полиции Нижнего Новгорода.

Для своих пес – просто Рыжий, хотя его настоящее имя Ватс Дик Френсис.

Его хозяйка — младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу Ольга Чумарова рассказала изданию, что поначалу взяла пса просто для себя, но уже вскоре заметила его необычные способности.

Оказалось, у Рыжего - отличный нюх на любые наркотические вещества. Ольга натренировала очаровательного корги, и в 2013 году, в возрасте двух лет, он получил аттестацию к службе, а в 2015-м одержал победу по общему курсу дрессировки на чемпионате России.

Рыжий полицейский (у которого, к слову есть своя страничка в "Инстаграме") умеет не только искать наркотики, но и делать выборку вещи по заданному запаху, то есть определять владельца бумажника или забытой сумки.

У Рыжего есть напарник — бельгийская овчарка Зиггер. С ними Ольга и обследует железнодорожный вокзал Нижнего и выезжает на осмотры.

Хозяйка говорит, что в ее команде царит полное взаимопонимание.