Это вносит сумятицу: Медведев против участия членов "ЕР" в выборах в качестве самовыдвиженцев

Премьер-министр, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев раскритиковал ситуацию, когда кандидаты, пользующиеся поддержкой единороссов, участвуют в выборах не от партии, а в качестве самовыдвиженцев

"Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить", — заявил он на встрече с губернаторами-кандидатами в секретари региональных отделений "Единой России", передает "Интерфакс".

По мнению Медведева, подобные ситуации вызывают у людей недоумение и недоверие: "Ну если он от "Единой России", чего он прячется?"

При этом глава правительства приветствовал намерение ряда губернаторов, победивших на выборах, возглавить региональные отделения партии "Единая Россия".

"Я считаю эту идею абсолютно правильной", — подчеркнул он.

По словам лидера партии, такое совмещение добавит авторитета губернаторам.