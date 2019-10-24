Вспышка гаффской болезни: количество пострадавших удвоилось

Отказывают руки и ноги, невозможно сдвинуться с места, дальше поражаются печень и почки. Это симптомы так называемой "гаффской болезни", которой, по предварительной информации, заразились 8 жителей села Ачиры Тюменской области. Все они попали в больницу после употребления в пищу рыбы из местной реки.

Количество отравившихся удвоилось. Из деревни вертолетом вывезли еще троих тяжелобольных. Все они поступили в токсикологическое отделение Первой областной больницы в Тюмени.

О состоянии пациентов в региональном Департаменте здравоохранения говорить отказываются, ссылаясь на сухой пресс-релиз, подготовленный совместно с Роспотребнадзором.

"Предположительно причиной заболевания жителей деревни Ачиры послужило употребление рыбы, самостоятельно выловленной в озере "Андреевское" Тобольского района", — написано в официальной бумаге.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, окончательный диагноз пока не называют. Ждут результатов лабораторных исследований, на что может уйти больше двух недель.

"С гаффской болезнью жители региона уже однажды сталкивались. В начале 2000-х годов вспышка была зафиксирована в Нариманово. Тогда, справиться с распространением токсина удалось благодаря запрету на вылов рыбы", — поясняет руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Это болезнь, вызываемая не вирусами, не паразитами, а токсинами. Я думаю, многие люди видели, как вода цветет. Это водоросли. Они могут быть ядовитые и не ядовитые. Так яды передаются по цепочке рыбам", — добавляет ведущий научный сотрудник сектора паразитологии тюменского филиала ВНИРО Александр Осипов.

Еще одной причиной заражения рыб, по словам ученых, может быть и обычный хвощ. Запрещено ловить рыбу сейчас и в селе Ачиры, и в окрестных водоемах.