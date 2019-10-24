Сочинский парк "Ривьера" ожидает масштабное обновление. Об этом сообщает "Вести Сочи".

В первую очередь, речь идет об уменьшении числа торговых палаток. На их слишком большое количество уже жаловались посетители. Об этом рассказал замдиректора парка Сергей Каруна. Мэр курорта Алексей Копайгородский поручил сносить павильоны.

Изменения коснутся и многочисленных фотографов с животными на руках. Бедные зверьки страдают от жары и духоты, а их еще заставляют позировать с многочисленными гуляющими. Теперь сделать фотосессию с несчастной шиншиллой или обезьянкой больше не получится. В планах также уменьшение числа аттракционов с возможностью выиграть приз. Зато появится больше зеленых насаждений.

До конца этого года детальная концепция развития парка должна быть окончательно разработана. Занимается этим группа специалистов. Благоустройство коснется всех парковых зон города-курорта.