Останки Франко доставили на кладбище под Мадридом

Останки испанского диктатора Франциско Франко привезли на кладбище Мингоррубио, где похоронена его жена. Как сообщают СМИ, на проходе к семейному склепу установлены рамки, чтобы никто не мог пронести мобильные телефоны, камеры или фотоаппараты. Доступ журналистов и обычных посетителей к месту погребения закрыт, сообщает агентство РИА Новости.

Рядом с Мингоррубио проходит акция протеста сторонников Франко. Они скандируют лозунги "Испанской фаланги", единственной разрешенной политической партии во времена правления диктатора.



Напомним, 24 октября в Долине Павших были эксгумированы останки Франко. На церемонии присутствовали потомки диктатора.

Исполняющий обязанности вице-премьера Испании Кармен Кальво заявил, что перевести Франко на новое место захоронения, конечно, важно. Однако не стоит забывать, что страна все еще занимает второе в мире место по числу пропавших без вести граждан.

По разным данным, число неустановленных жертва диктатуры может колебаться от 30 до 143 тысяч испанцев.