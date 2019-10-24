Фанаты "Ливерпуля" пропустили выездной матч Лиги чемпионов, перепутав города

Два болельщика английского "Ливерпуля" пропустили матч своего клуба в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Генка". Вместо необходимого Генка поклонники "красных" отправились в Гент.

Англичане не смогли попасть на футбол, приехав в город, находящийся в 125 километрах от Генка, сообщает РИА Новости. Времени до начал матча у них оставалось немного, и, смирившись с пропуском встречи, они пошли в ближайший паб, где и посмотрели игру.

Футболисты "Ливерпуля" добились крупной победы над бельгийским клубом (4:1). А невнимательные болельщики уже получили приглашение от "Гента" на предстоящий в четверг матч Лиги Европы против "Вольфсбурга".