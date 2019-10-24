Второклассница попала в страшную аварию в Новосибирске

Восьмилетняя девочка попала в реанимацию после попытки перебежать дорогу перед машиной в Новосибирске. Страшная авария попала в объектив камеры наблюдения.

ДТП произошло днем 23 октября на улице Аксенова. На кадрах видно, как школьница выходит на дорогу перед остановившейся маршруткой и бросается на противоположную сторону, но тут же попадает под колеса вылетевшей из-за микроавтобуса Toyota Yaris.

Удар был такой силы, что ребенка отбросило почти на 10 метров. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии, в настоящее время она находится в реанимации.