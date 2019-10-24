Нарушитель на легковушке завалил в Москве "ГАЗель" на бок

На МКАДе торопящийся водитель и врезался в фургон. От удара грузовой автомобиль упал на бок и перегородил часть дороги.

Инцидент произошел на 99 километре Московской кольцевой автомобильной дороги напротив "Лосиного острова" в среду днем, 23 октября, когда опасно маневрирующая на высокой скорости легковушка потеряла управление и врезалась в бок "ГАЗели".

По словам очевидцев, ликвидация последствий аварии заняла несколько часов, в течение которых движение по дороге было затруднено. Информация о пострадавших не поступала.