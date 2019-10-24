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24 октября 201915:46

Какао с молоком и белый хлеб с вареньем: названы опасные сочетания продуктов

Якель Екатерина/ТАСС

Врачи-диетологи не рекомендуют сочетать некоторые продукты друг с другом.

Как передает издание "Комсомольская правда", об этом общественность проинформировала врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

По ее мнению, не стоит сочетать какао и молоко, поскольку какао содержит много щавелевой кислоты, которая блокирует усвоение кальция и сводит на нет пользу от молока.

Иванникова считает, что данное сочетание вредно прежде всего для людей с мочекаменной болезнью и порекомендовала вместо молока использовать воду.

Она также предостерегла от белого хлеба с вареньем или джемом. Диетолог рассказала, что рафинированная пшеничная мука, из которой состоит белый хлеб, является продуктом с очень высоким содержанием быстрых углеводов. И если к ним добавить варенье или джем, то человек получает двойную порцию быстрых углеводов. А это может спровоцировать резкий скачок сахара в крови.

Постоянное поедание такого "блюда" может в итоге привести к развитию сахарного диабета, ожирения или вызвать воспаление органов желудочно-кишечного тракта.

Медик посоветовала заменять белый хлеб зерновым, а джем или варенье кусочком сыра.

Иванникова развенчала уверенность многих в том, что отруби с молоком являются здоровым продуктом. По ее словам, в отрубях содержится фитиновая кислота, которая связывается с кальцием и магнием из молока, формируя нерастворимые соединения.

Диетолог отметила, что такая еда с одной стороны затрудняет процессы принятой пищи, а с другой, лишает едока полезных веществ, содержащихся в отрубях и молоке.

Еще одним кулинарным табу является употребление курицы и печени. Диетолог пояснила, что два сами по себе полезных продукта, смешиваясь, мешают друг другу усваиваться. Виной тому цинк, содержащейся в курице, и витамин В9, которым так богата печень.

Иванникова не рекомендует запивать пиццу газировкой. По ее словам, для организма крайне вреден такой микс. Сочетание белков, углеводов и транс-жиров, которые содержатся в пицце, требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка. Следствием чего является чувство тяжести после еды, вздутие живота.

Кандидат медицинских наук напомнила также о том, что и пицца, и газировка из-за высокого содержания рафинированных углеводов усиливают ложное чувство голода, что ведет к перееданию. Кроме того, при таком сочетании уровень сахара в крови достигает опасных пределов. Что нередко приводит к появлению чувства напряженности и мешает заснуть.

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