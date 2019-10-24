На Урале чиновники отказываются выплачивать врачу миллион по программе "Земский доктор"

Врач отсудил у Минздрава Свердловской области 1 миллион рублей. Это деньги, которые выплачивают по программе "Земский доктор". Она положена медработникам, которые уезжают работать в глубинку. На Урал Махмуд Аль-Хусейн приехал из Сирии, подтвердил диплом и получил гражданство. Вот уже три года он лечит пациентов в артемовской больнице. Но почему местный Минздрав не спешит выплачивать подъемные квалифицированному специалисту?

К неврологу с необычным для Урала именем Махмуд Аль-Хусейн в поселке Буланаш записываются заранее, иначе талонов не достать. Сюда доктор вместе с семьей перебрался из Сирии два года назад, и за это время заработал репутацию одного из лучших специалистов.

"У него уже, как у любого доктора, есть свои пациенты, которые идут именно к нему, которые просят талончики именно к нему, лечатся у него. Никогда не оставит без внимания. Даже если талонов нет на сегодня, но они обратились с острой болью, он всегда скажет да", — рассказывает Валентина Кайгородова, старший администратор поликлиники Артемовской ЦРБ.

В городе Артемовский (отсюда родом его супруга) Аль-Хусейн получил российское гражданство и подтвердил диплом врача. Работать устроился в небольшой поселок, надеясь на субсидию по программе "Земский доктор". Однако в областном Минздраве выплачивать миллион рублей отказались.

"В приказе это есть — если работаешь в поселке, тебе положен этот миллион. Я подавал на это. Но, видимо, какие-то неполадки, или кто-то не понял там приказ", — говорит врач-невролог Махмуд Аль-Хусейн.

Выплата подъемных на строительство или покупку жилья медикам, переехавшим в село, действительно предусмотрена. Однако чиновники утверждают, что беженец из Сирии начал работать в деревне еще до получения гражданства, а его должность якобы не входит в реестр для получения субсидии. Тем не менее, суды двух инстанций встали на сторону врача.

"Было установлено, что реестр, на который ссылается министерство, как нормативный документ не был опубликован в официальных источниках. Кроме того, Свердловский областной суд сослался на то, что выплата разовая, и, устроившись в 2016 году и работая по сей день, доктор не получил выплату, поэтому имеет на нее право", — объясняет Татьяна Меркина, сотрудник пресс-службы Свердловского областного суда.

Миллион рублей Махмуд Аль-Хусейн планирует потратить на новое жилье. Из Сирии семье с тремя детьми пришлось уехать ни с чем. Сейчас впятером они ютятся в небольшой двушке на окраине Артемовского. Впрочем, точка в этом деле еще не поставлена, областной Минздрав вновь намерен подать апелляцию.