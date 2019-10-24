Итог сочинских соглашений: США бросили курдов, но не нефть

23 октября принесло уверенность живущим у сирийско-турецкой границы людям в том, что они не окажутся в районе боевых действий. Это самый главный, первый итог исторического соглашения по Сирии, достигнутого президентами России и Турции. Так в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" прокомментировал текущую ситуацию в зоне конфликта руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

Он также подробно рассказал о начале патрулирования полицией РФ приграничных территорий.

"В городе Кобани люди встречали российских военных крайне приветливо. В Сирии российский флаг – гарант того, что по городу точно никто никогда не будет стрелять. Ранее люди готовились бежать из этой зоны, теперь бежать никто не собирается", — подчеркнул Поддубный.

Поддубный сообщил, что за следующие несколько дней курдские отряды самообороны должны будут отвести свои силы и вооружение на 30 километров от сирийско-турецкой границы, после чего патрули российской военной полиции будут работать совместно с сирийскими силами безопасности.

В связи с этим он напомнил, что в рамках достигнутой в Сочи договоренности в буферной 30-километровой зоне сохраняется статус-кво – там остаются турецкие подразделения. Также территория, ранее подконтрольная курдским формированиям, теперь передается под полный контроль сирийских военных.

Вместе с тем военкор обратил внимание на имеющиеся разногласия между курдами и сирийскими властями.

"Безусловно, остается много разногласий между Дамаском и лидерами курдских формирований, — констатировал Евгений Поддубный. — Но курды понимают, что эти переговоры им нужнее, чем другой стороне, так как дальше противостоять турецкой армии они не смогут".

Комментируя позицию Вашингтона и действия армии США в Сирии, военкор телеканала "Россия" подчеркнул, что американцы уходят из страны, но оставляют свои военные части для контроля и охраны нефтяных месторождений за Евфратом.

"Бизнес есть бизнес. Американцы оставили курдов один на один с турецкими военными, но нефть отдавать они пока не собираются", — заключил Евгений Поддубный.