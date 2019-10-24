Герман Греф: нам нужны профессиональные управленцы

"Профессии управленца нужно учить значительно дольше, чем профессии врача, юриста или финансиста. Многие наши проблемы заключаются в том, что мы раньше не готовили управленцев. Поэтому у нас неподготовленные ученые управляют наукой, неподготовленные врачи — здравоохранением, неподготовленные финансисты — финансовыми учреждениями", — заявил глава Сбербанка России, наставник конкурса "Лидеры России" Герман Греф в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По словам Грефа, этот конкурс направлен в первую очередь на создание класса профессиональных управленцев.

"Ликвидация непрофессионального управления в нашей стране и создание эффективных моделей управления возможны только тогда, когда в процесс вовлечены профессионалы. Вопрос состоит в том, где их взять? У нас нет вузов, кроме одного Санкт-Петербургского государственного университета (факультет менеджмента), который бы готовил международного уровня профессионалов в области управления. И не побоюсь сказать, что многие проблемы в нашей стране продиктованы именно этим", — отметил руководитель Сбербанка.

Греф считает, что лидерство — во многом прирожденное качество. Благодаря конкурсу "Лидеры России" у людей появляется великолепная возможность повысить свои так называемые "мягкие навыки": развить социальные, когнитивные, профессиональные способности и навыки общения. Здесь не важен выигрыш. Победа в конкурсе заключается уже в самом участии и проявлении лидерских качеств.