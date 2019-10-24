Задержан предполагаемый похититель базы клиентов Сбербанка

Задержан подозреваемый в хищении баз данных нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Им оказался не руководитель одного из подразделений крупнейшей финансово-кредитной организации страны, а сотрудник "Национальной службы взысканий" (НСВ).

По данным ведомства, на след злоумышленника оперативникам удалось выйти при помощи службы безопасности Сбербанка. Мужчина проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131". Подозреваемому грозит до пяти лет в колонии по статье "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".

В начале октября появилась информация об утечке персональных данных 200 клиентов Сбербанка. Позже число скомпрометированных карт выросло до 5 тысяч. В четверг ряд СМИ сообщили о еще одной выставленной на продажу базе данных Сбербанка, но представители организации опровергли эти данные.