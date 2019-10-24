"Рынок шкур": стали известны расценки за ночь с известными бьюти-блогершами

"Прямой эфир" два месяца готовил расследование, в ходе которого удалось выяснить, откуда у известных в Сети блогерш и некоторых "начинающих певиц" средства на красивую жизнь.

Одну из тех, кого решили проверить сотрудники программы, — популярная инстаграм-модель Кира Майер. Она почти каждую неделю выкладывает фотографии с дорогих курортов, из роскошных отелей и позирует в нарядах, стоимость которых в несколько десятков раз превышает ежемесячную зарплату учителя.

На вопрос, откуда у нее деньги на такую жизнь, Кира отвечала, что ей помогает деньгами ее молодой человек. Имя его, однако, она назвать отказывалась.

Сотрудники программы же выяснили, что мужчин, которые обеспечивают ее роскошную жизнь, гораздо больше, а график встреч Киры расписан на несколько месяцев вперед.

Оказалось, что у блогерши даже есть агент, который сдает ее состоятельным мужчинам в аренду за немалые деньги.

Так, корреспондент Ермил Нечаев нашел на одном из сайтов вип-знакомств анкету модели и позвонил агенту, который потребовал 100-процентную предоплату.

В назначенный час Майер пришла в номер и сразу заявила, что способна на все.

В списке эскортиц оказалась и скандально известная модель и начинающая певица Дарья Друзьяк, которая еще недавно жаловалась на Александра Серова и заявляла, что ждет от него ребенка.

Она уверяла, что занимается исключительно актерским мастерством и мечтает попасть на телевидение, но оказалось, что ее можно купить за 2500 долларов за ночь.

Корреспонденты программы организовали Дарье свидание на теплоходе с подставным бизнесменом и сняли его на видео.

После выпитого Дарья согласилась на предложение "олигарха" слетать с ним на отдых за границу и даже озвучила цену за ночь. Правда, в студии программы она попыталась заверить, что это была шутка.

Чьи еще анкеты можно встретить на закрытых сайтах, предоставляющих эскорт-услуги, и почему агент Натальи Рудовой и Анастасии Решетовой ведет борьбу с телеграм-каналом "Рынок шкур"?

Сколько предлагали Рудовой за пять дней на Мальдивах, и почему звезды обычно не дают опровержений, когда подобная информация становится известной?

Какие еще "скелеты в шкафах" популярных российских моделей и бьюти-блогерш?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".