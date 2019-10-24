"МанЮнайтед" нацелился на трансфер Мюллера

Английский "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести нападающего мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера. Руководители "МЮ" готовы выкупить игрока у мюнхенцев в ближайшее трансферное окно, которое будет открыто зимой.

Манкунианцы планируют воспользоваться недовольством Мюллера своим нынешним положением в "Баварии", где он получает немного игрового времени, сообщает "Спорт-экспресс". Покупкой немца в "Юнайтед" хотят решить возникшую проблему в линии нападения в нынешнем сезоне. Самому футболисту такой вариант продолжения карьеры интересен.

Мюллер выступает за "Баварию" с 2007 года. С тех пор и по настоящее время он провел за мюнхенцев 326 матчей, забив 110 голов. В нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей, забив один гол и отдав шесть голевых передач. Его действующий контракт действует до июня 2021 года.