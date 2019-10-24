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24 октября 201917:12 Станислав Бернвальд

В Омске создается уникальное для России производство

В Омске создается уникальное для России производство

В Омске началось строительство завода по производству катализаторов для глубокой переработки нефти. Проекту присвоен статус национального. В чем уникальность предприятия для России?

Историческое событие: началось строительство первого в России завода по производству катализаторов каталитического крекинга, гидроочистки и гидрокрекинга — того, без чего невозможно производство топлива.

"Это очень важный проект не только для нашей компании, но и в целом для нефтяной отрасли России, поскольку он позволяет решить проблему зависимости от поставки зарубежных катализаторов. Если сейчас оценивать этот рынок и объем поставок зарубежных катализаторов, то в относительном выражении он составляет порядка 85 процентов. Если говорить о катализаторах гидрокрекинга, то здесь 100-процентная зависимость, и, безусловно, с вводом этих мощностей в эксплуатацию объем зависимости сократится значительно. Мы предполагаем, что с данного завода, вот с этого нового комплекса по производству катализаторов, на российский рынок катализаторов нефтепереработки будет поставляться 65-70 процентов рыночной потребности", — рассказывает Александр Дюков, председатель правления компании "Газпром нефть".

На сегодняшний день зависимость отрасли от зарубежных поставок этой продукции составляет от 70 до 100 процентов. Новый завод позволит покрыть потребности в катализаторах не только нефтеперерабатывающей отрасли России, но и выйти с ними на международные рынки.

"У нас огромный экспортный потенциал во всех направлениях, особенно у регионов Сибири. Мы сегодня находимся в уникальном положении: у нас здесь собрана наука, образование, военно-промышленный комплекс, производство, природные ископаемые и, конечно, люди", — объясняет Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО.

В 2016 году на собственных заводах "Газпром нефть" испытала первые российские катализаторы, которые показали более высокую эффективность по сравнению с зарубежными аналогами.

Омский НПЗ: только в 2018 году здесь было переработано более 20 миллионов тонн нефтяного сырья, в результате на заводе произведено 4,5 миллиона тонн автомобильного бензина. Здесь сформирован один из самых современных технологических процессов, существующих сегодня в нефтепереработке.

Новый завод строят рядом с модернизированным омским нефтеперерабатывающим предприятием. По мнению специалистов, современные отечественные технологии позволяют производить топливо по самым высоким экологическим стандартам.

"Те производства, которые проектируются сейчас, проектируются с учетом наилучших доступных технологий и с лучшим мировым опытом. Никто никогда не будет строить производство, не отвечающее сейчас высшим экологическим стандартам, это просто не выгодно. Поэтому мы заинтересованы в этом, чем больше у нас обновленного или нового производства, тем более экологичное оборудование и ситуацию в целом мы получаем", — говорит Светлана Радионова, глава Росприроднадзора.

Для Омской области новый завод — это не только дополнительные налоговые отчисления в бюджет, но и более чем 300 новых высококвалифицированных рабочих мест.

"Сегодня образовательная система Омской области готова к этому, есть профильные кафедры, и мы сегодня уже готовим специалистов для будущего завода по производству катализаторов. Поэтому здесь взаимосвязь высшей школы, производства и науки. Данная технология была разработана, в том числе, и нашим Омским научным институтом, Институтом проблем переработки углеводородов. Поэтому мы видим прямой симбиоз, прямую совместную работу академической науки, вузовской науки и производства", — поясняет Александр Бурков, губернатор Омской области.

Будущий комплекс, который начнет свою работу уже через два года, станет самым современным в мире. В нем также будет создан уникальный инженерный центр по испытанию продукции, который позволит моделировать процессы нефтепереработки под потребности любых нефтеперерабатывающих заводов.

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