Хрипун: развитие поликлиник - приоритет столичного здравоохранения

Проект бюджета Москвы на 2020 год предполагает приоритет развитию первичного звена здравоохранения. Об этом в ходе заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

"Главный наш приоритет на 2020 год — развитие амбулаторно-поликлинической помощи, развитие и улучшение работы наших поликлиник", — сказал Алексей Хрипун.

По его словам, 135 поликлиник планируется капитально отремонтировать в течение трех лет. При этом все работы будут проводиться в соответствии с новыми стандартами планировок, организации работы, оснащения, комфорта для пациентов и сотрудников. "На это в трехлетнем бюджете предусмотрено 40 миллиардов рублей, на 2020 год — 16 миллиардов рублей", — уточнил глава ведомства.

Кроме того, 15 миллиардов рублей — примерно по 5 миллиардов рублей в год — предусмотрено на оснащение поликлиник современным оборудованием, в рамках которого будет замена аналогового на цифровое и дооснаснащение поликлиники в соответствии с единым стандартом.

Как отметил чиновник, в целом в проекте бюджета столицы на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение на 30 процентов.

"Как многие знают, прирост бюджета (здравоохранения) в проекте 2020 год по отношению к 2019 году составляет более 30 процентов. Это значительное улучшение финансирования отрасли, которое позволит нам развивать без исключения виды оказания медицинской помощи", — подытожил Алексей Хрипун.

Комиссии Мосгордумы рекомендовали столичному парламенту принять в первом чтении проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.". С учетом средств ОМС расходы на здравоохранение в 2020 году превысят 700 миллиардов рублей.