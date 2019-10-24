Сбербанк не хочет больше сотрудничать с Национальной службой взыскания

Сбербанк России расторгнет договор с Национальной службой взыскания после того, как сотрудник службы был задержан по подозрению в хищении персональных данных клиентов.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе банка.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала журналистам о том, что в Волгограде полицейские задержали сотрудника коллекторской компании ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий). Мужчину, который действовал под псевдонимом "Антон 2131", подозревают в хищении персональных данных клиентов кредитных организаций, в том числе, Сбербанка.

Отмечалось, что стражи порядка вышли на задержанного с помощью службы безопасности Сбербанка.

Задержанному грозит лишение свободы до пяти лет в колонии по статье "незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".