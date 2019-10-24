Россия продаст Нигеру два боевых вертолета

Россия поставит Нигеру два многоцелевых вертолета Ми-35. Контракт был подписан в 2016 году, он должен завершиться в ближайшее время, рассказал в интервью агентству РИА Новости заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

Одновременно с этой сделкой Россия проводит ремонт и модернизацию вертолетов Ми-17, принадлежащих Нигеру, добавил представитель ФСВТС.

Ранее холдинг "Вертолеты России" сообщил, что выставит на саммите "Россия-Африка" в Сочи боевой Ми-35П и универсальный "Ансат". Как пояснил глава компании Андрей Богинский, 40% всех вертолетов в регионе российского производства. Это более 900 машин. Одни из самых популярных моделей — Ми-24 и его дальнейшее развитие Ми-35. Подобных вертолетов в Африке летает свыше 250.



Ми-35П – ударный вертолет на основе транспортно-боевого Ми-24. От предшественника он отличается более мощными двигателями ВК-2500, а лопасти несущего винта сделаны из современных композитных материалов.

Обновленный Ми-35 способен разгонятся до 300 километров в час и пролететь на одной заправке до 550 километров. На борт вертолет может взять более 2 тонн оружия: это блоки неуправляемых ракет, противотанковые комплексы "Штурм" и "Атака", встроенная 23-миллиметровая двуствольная пушечная установка. Помимо прочего, Ми-35 получил обзорно-прицельную систему со встроенными тепловизором и лазерным дальномером.