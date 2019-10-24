Авторам песен предложили зарегистрироваться как самозанятым или ИП

"Российское авторское общество" (РАО) предложило авторам музыки и песен, которые получают отчисления от этого общества, зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, чтобы платить более низкий процент по налогам и страховым взносам.

Такую рекомендацию авторам дали после того, как из-за новых требований Пенсионного фонда была повышена ставка.

Изменившиеся условия и пути решения вопроса 24 октября обсуждали представители РАО и музыкальной индустрии, передает "Россия 24".

Вице-президент авторского Совета РАО, композитор, автор песен и продюсер Владимир Матецкий отметил, что поскольку РАО является конечной организацией, которая общается с авторами, то вся нагрузка, все вопросы и все недопонимания были направлены в сторону этого Общества.

"РАО — как доктор, который, к сожалению, сообщает плохие новости, но предпринимает большое количество усилий для того, чтобы нивелировать эту ситуацию", — говорит Матецкий.

"Если уж так решили, и надо выплачивать деньги в Пенсионный фонд России, значит, мы (как общественная организация) должны собраться и принять это решение сообща. Я надеюсь, это будет поддержано", — отмечает, со своей стороны, композитор и продюсер Виктор Дробыш.

"Каждый человек свободен в выборе, мы просто предлагаем на наш взгляд наиболее эффективное управление и лучший банк для того, чтобы держать там деньги. Я лично не предлагаю людям ничего такого, чтобы не предложил себе сам. Если лично я нахожусь там, я готов поддержать эту идею", — заверил он.