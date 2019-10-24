Девочка упала в канализационный люк на глазах у своей мамы. Видео

В минувшую среду на прогулке маленькая девочка, идущая рядом со своей мамой по газону, прошла по канализационному люку и провалилась.

У взволнованной девушки хватило сил отбросить тяжелую крышку люка, и она с помощью подбежавших очевидцев оперативно вызволила своего ребенка.

Инцидент попал на видео, и кадры, снятые камерой наблюдения, были опубликованы в социальных сетях. Пользователи паблика kazan_mama в комментариях указали, что девочка не пострадала.

По информации ГТРК "Татарстан", девочка упала в колодец в республике Татарстан, однако информация о городе, где это произошло, не сообщается.