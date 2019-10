Зенитовец Ракицкий включен в сборную тура Лиги чемпионов

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий стал одним из 11-ти футболистов, включенных в сборную третьего тура Лиги чемпионов. 30-летний оборонец сине-бело-голубых стал автором гола в ворота немецкого "Лейпцига", проигранного со счетом 1:2.

Полностью сборная выглядит следующим образом: вратарь Пауло Гассанига ("Тоттенхэм"), защитники Конрад Лаймер ("Лейпциг"), Ракицкий ("Зенит"), Стефан де Врий ("Интер"), Эрик Ламела ("Тоттенхэм"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль"), Анхель Ди Марий ("Пари Сен-Жермен"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Дрис Мертенс ("Наполи") и Килиан Мбаппе ("ПСЖ").

🔢 𝗙𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝘆 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸! ⚽️



If you could sign 2 for your club... ? 🤔#UCLfantasy | @PlayStationEU pic.twitter.com/sJHy3soe2y