Африканские военные познакомились с российскими стратегами

Российские пилоты продемонстрировали южноафриканским военным стратегические ракетоносцы Ту-160. Экскурсию начальнику штаба вооруженных сил ЮАР Вузумузи Масондо, а также высшему руководству сухопутных войск, ВВС и флота Республики, проводил командующий дальней авиацией России Сергей Кобылаш. Он не только рассказал о самих машинах, но и об истории своего подразделения, пишет агентство ТАСС.

23 октября пара российских Ту-160 прилетела на авиабазу "Ватерклоф", что рядом со столицей ЮАР. Машины провели в воздухе 13 часов и пролетели 11 тысяч километров. На финальном участке пути россиян встречали истребители JAS-39 Gripen южноафриканских ВВС.



Вместе с ракетоносцами в ЮАР прилетели сверхтяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и пассажирский Ил-62.

Ту-160 – российский стратегический ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Максимальная скорость стратега – 1800 километров в час, а топлива ему хватает примерно на 24 часа полета. Основное вооружение самолета – высокоточные крылатые ракеты Х-101.